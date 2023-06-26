Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlalinden 22 sürücüye ceza

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Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde bir dizi tedbirler aldı. Alınan tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda dron ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen araçların plakaları ileride bekleyen ekiplere bildirildi. Birçok sürücü, kendilerini durduran ekiplere kırmızı ışık ihlali yapmadığını söyledi. Ancak, ekipler itiraz eden kişilere ihlalin dron ile tespit edildiğini belirtip 951 lira idari para cezası uyguladı. 1 saat süreyle yapılan denetimde 22 araç kırmızı ışık ihlalinde bulundu. Yetkililer, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceğini belirtip sürücülerden trafik kurallarına riayet etmelerini istedi