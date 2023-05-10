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‘Dron’lu bombacı öldürüldü

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#Diyarbakır#PKK#MİT
‘Dron’lu bombacı öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

Diyarbakır ve Batman’daki havaalanlarına yönelik dronla yapılan bombalı saldırıları yöneten PKK’lı Tekin Okan, MİT’in nokta operasyonuyla Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirildi.

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MİT, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında ise Diyarbakır ve Batman’daki havaalanlarına yönelik dronla yapılan bombalı saldırıları yöneten “Deniz Bahri” kod adlı Tekin Okan’ı hedef listesine aldı. MİT’in saha ajanları tarafından fiziki takibe alınan teröristin, dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu, bu nedenle sürekli Irak ile Suriye arasında hareket ettiği belirlendi. Uzun süren takibin ardından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği tespit edilen PKK’lı terörist düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen Okan’ın 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldığı, 2011 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek Gara bölgesinde sözde özel güç havacılık biriminde PKK/KCK için dron geliştirme çalışmalarında bulunduğu belirlendi. 

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#Diyarbakır#PKK#MİT

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