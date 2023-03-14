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Dronlar yıkımı görüntüledi

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#Yıkım#Deprem#Dron
Dronlar yıkımı görüntüledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Depremlerin ardından bölgede görev yapan dron pilotlarının çektiği görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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İlk saatlerden itibaren dron uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı.

Dronlar yıkımı görüntüledi

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktaların fotoğrafları tek tek çekildi. Şanlıurfa-Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfaltın parça parça olmuş hali, depremlerin boyutunun kanıtlarından sadece biri.

Dronlar yıkımı görüntüledi

Yolun birbirinden nasıl ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı. dron pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında da paylaştı.  

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#Yıkım#Deprem#Dron

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