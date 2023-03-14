Dronlar yıkımı görüntüledi

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İlk saatlerden itibaren dron uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı.

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktaların fotoğrafları tek tek çekildi. Şanlıurfa-Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfaltın parça parça olmuş hali, depremlerin boyutunun kanıtlarından sadece biri.

Yolun birbirinden nasıl ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı. dron pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında da paylaştı.