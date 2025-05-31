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Dronla tespit edildi, 1220 kök kenevir ele geçirildi

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#Diyarbakır#Kenevir#Uyuşturucu
Dronla tespit edildi, 1220 kök kenevir ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 10:42

Diyarbakır'da piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan ve 300 kilogram esrar üretilebilecek 1220 kök kenevir ele geçirildi.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda dronla tespit edilen, piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan ve 300 kilogram esrar üretilebilecek 1220 kök kenevir ele geçirildi.

DEĞERİ 100 MİLYON LİRADAN FAZLA 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dicle Nehri'nin Bismil ilçesinde bulunan kısmında dron ile yaptığı çalışmada, suyun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda kenevir ekimi yapılan arazileri tespit etti.

Dronla tespit edildi, 1220 kök kenevir ele geçirildi

1220 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, uyuşturucu ekilen alana bot ve traktör ile ulaştı. 2 farklı noktada tespit edilen arazilerde yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan ve 300 kilogram esrar üretilebilecek 1220 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

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#Diyarbakır#Kenevir#Uyuşturucu

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