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Haber Giriş: 06.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dronla maske tespiti

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Dronla maske tespiti
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İstanbul Taksim’de polis dronuyla sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Ekipler havadan maske takmayan vatandaşları tespit etti. Yer ekipleri de vatandaşları uyardı. Meraklı vatandaşlar ise dronun fotoğrafını çekerek el salladı. Dron tarafından maske takmadığı tespit edilen ve uyarılan bir vatandaş, “Sigara içtiğim için çıkarmıştım. Çok güzel bir uygulama. Hiç maske takmayan çok insan var” dedi. Denetimlerde görev yapan polis ekipleri ise bulundukları polis araçlarından maskesini çenesine ve koluna takan vatandaşları uyardı.

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