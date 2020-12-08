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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

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Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı
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Adana’da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada drone ile havadan maske takmadığı tespit edilen toplu taşıma araç sürücülerine polis tarafından ceza yazıldı.

Covid-19 tedbirleri denetimi 5 Ocak Meydanı üzerinde saat 11.00’da başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplu taşıma araç sürücülerine havadan drone destekli denetim yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, denetimlerin sürekli devam edeceğini söyledi.
Öte yandan, drone ile havadan maske takmadığı belirlenen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

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