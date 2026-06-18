Drone destekli denetim! kaçak avcılara 92 bin lira ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kavakdibi köyü mevkisinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Çalışma sırasında dronla şüpheli bir araç tespit edildi. Ardından dürbünle yapılan alan taramasında 2 kişinin avlandığı belirlendi.

92 BİN LİRA CEZA

Durumun tespit edilmesi ile ekipler, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçerek destek talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı. 2 canlı kınalı kekliğe de el konuldu. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, 52 bin 556 lira idari para cezası ile 40 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 92 bin 556 lira ceza kesildi.

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Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kaçak avcılıkla mücadelede drone başta olmak üzere teknolojik imkanların etkin şekilde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.