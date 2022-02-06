Dron şifa dağıttı

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Sivrice ilçesi Güney köyüne bağlı mezrada yaşayan bir vatandaş, tipinin yolu kapattığını ve ilacının bittiğini bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İlaçları temin eden ekipler, tipinin kapattığı yere kadar araçlarıyla gitti.

EL SALLAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler ardından ilaçları poşete koydu ve yanlarına getirdikleri drona bağladı. İlaçlar dronla hastanın tarif ettiği noktaya indirildi. Drondan ipi keserek ilaçlarını alan hasta vatandaş, ekiplere teşekkür için el salladı.