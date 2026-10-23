Dron saldırısına uğrayan 'AK ANA' tankeri geçti: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

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Rusya'da, ağustos ayında dron saldırısına uğrayan 175,9 metre uzunluğunda ve 31 metre genişliğindeki Antigua ve Barbuda bayraklı 'AK ANA' isimli petrol ve kimyasal tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Tankerin geçişi nedeniyle Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geçiş sırasında tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti. Tankerin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

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