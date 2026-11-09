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‘Dron otoyolu’ planı hazır

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#Ulaşım Altyapı#Drone Otoyolu#İnsansız Hava Araçları
‘Dron otoyolu’ planı hazır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘dron otoyolu’ olarak da bilinen insansız hava aracı (İHA) koridorları için hukuki altyapının oluşturulduğunu belirterek, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış havayolları oluşturacağız. Böylece İHA'lar, belirlenen güzergâhlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek" dedi.

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Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 30 Temmuz 2026'da yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında oluşturulacak İHA koridorlarına ilişkin bilgi verdi.

‘Dron otoyolu’ planı hazır

UÇUŞ KURALLARI

İHA koridorlarının SHGM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde oluşturulacağını vurgulayan Uraloğlu, koridorların sınırları, giriş ve çıkış noktaları, uçuş yönleri, kapasiteleri ve hava araçları arasındaki asgari ayırma kriterlerinin dijital ortamda tanımlanacağını anlattı:

“İHA'ların yazılımları bu verileri doğrudan okuyabilecek ve uçuşlar belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Koridorları yasak, tahditli ve tehlikeli bölgelerle NOTAM yayımlanan sahaları kesmeyecek şekilde planlayacağız. Dron otoyolları şehirlerarası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanılabilecek.

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Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Bu koridorlar hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak. Yalnızca P2 lisansına sahip pilotlar, SHGM'den gerekli operasyonel yetkilendirmeleri alarak yetkili işletmeler bünyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.” 

 

 

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#Ulaşım Altyapı#Drone Otoyolu#İnsansız Hava Araçları

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