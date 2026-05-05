×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dron gözüyle flamingolar

Güncelleme Tarihi:

#BURDUR#Yeşilova#Flamingolar
Dron gözüyle flamingolar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

BURDUR’un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Gölde başta flamingolar olmak üzere angut, uzun bacak, kılıç gaga, düdükçün ve kum kuşu gibi 141 türden binlerce kuş görülebiliyor.

Haberin Devamı

Son yıllarda kuraklıktan büyük ölçüde etkilenen Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olması dolayısıyla rahat beslenmelerine olanak sağladığı için flamingoların da vazgeçilmez durakları arasında. Yarışlı Gölü, kış ve bahar aylarında aldığı yağışlarla kuraklık öncesi günlerine döndü. Yarışlı Gölü’ne gelen flamingolar kuş fotoğrafçısı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından dronla görüntülendi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURDUR#Yeşilova#Flamingolar

BAKMADAN GEÇME!