Dron gözüyle flamingolar

Son yıllarda kuraklıktan büyük ölçüde etkilenen Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olması dolayısıyla rahat beslenmelerine olanak sağladığı için flamingoların da vazgeçilmez durakları arasında. Yarışlı Gölü, kış ve bahar aylarında aldığı yağışlarla kuraklık öncesi günlerine döndü. Yarışlı Gölü’ne gelen flamingolar kuş fotoğrafçısı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından dronla görüntülendi.