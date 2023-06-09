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Dron destekli operasyonda 17,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Bursa#Dron#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 12:07

Bursa'da, dron destekli narkotik operasyonunda, 14,5 kilo bonzai ve 3 kilo skunk ele geçirildi. Narkotik arama köpeği Truva'nın da kullanıldığı operasyonda, gözaltına alınan A.B.G. tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelinin A.B.G. olduğunu belirleyip, kullandığı otomobili takibe aldı. Dron destekli operasyonda, Bursa sınırlarına giren otomobil, polis tarafından durduruldu. Narkotik arama köpeği Truva'nın da kullanıldığı operasyonda, otomobildeki aramalarda 14,5 kilo bonzai ve 3 kilo skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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#Bursa#Dron#Uyuşturucu

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