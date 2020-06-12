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Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Drift yaptı, kaçtı... Hayatının şokunu yaşadı!

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Drift yaptı, kaçtı... Hayatının şokunu yaşadı!
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Konya’da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 534 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil Çeçenistan Caddesinde ada etrafında drift yaptığı tespit edildikten sonra polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Drift yaptı, kaçtı... Hayatının şokunu yaşadı

Polis ekipleriyle sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, sürücünün kaçması polis kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücü M.T’ye toplam 7 bin 534 TL ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Drift yaptı, kaçtı... Hayatının şokunu yaşadı

Polisin yakalayarak ceza uyguladığı sürücü M.T, “Araba 6 aydır sanayideydi abi zaten. Çıktın dolanmaya orada da debriyajını ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı” dedi. Sürücü M.T, pişman olduğunu söyledi.

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