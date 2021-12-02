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'Drift' yapıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

#İstanbul#Trafik#Ceza
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 'drift' yaparak trafiği tehlikeye sokan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü Mehmet D.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, 6 bin 700 lira da para cezası kesildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri 6 Kasım'da D-100 Karayolu Cennet mevkiinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 34 LAF 10 plakalı araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün Mehmet D. olduğu tespit edildi.

Drift yapıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Mehmet D.'ye, 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü Mehmet D.'nin ehliyetine 2 ay el konuldu.

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#İstanbul#Trafik#Ceza

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