Drift yapıp, kendisini uyaranları bıçakla tehdit etti! Polisten kaçarken dere yatağına düştü

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Olay, gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapmaya başladı. Sürücü, çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri de bıçakla tehdit etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri gören sürücü, otomobiline binerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında direksiyon kontrolünü yitirip, otomobiliyle dere yatağına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.