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Drift yapıp, kendisini uyaranları bıçakla tehdit etti! Polisten kaçarken dere yatağına düştü

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#Drift#Polis Takibi#Hatay
Drift yapıp, kendisini uyaranları bıçakla tehdit etti Polisten kaçarken dere yatağına düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 03:54

Hatay’ın Samandağ ilçesinde drift yapan, kendisini uyaranları da bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü, polisin de ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yakalandı. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapmaya başladı. Sürücü, çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri de bıçakla tehdit etti.

Drift yapıp, kendisini uyaranları bıçakla tehdit etti Polisten kaçarken dere yatağına düştü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri gören sürücü, otomobiline binerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında direksiyon kontrolünü yitirip, otomobiliyle dere yatağına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Drift#Polis Takibi#Hatay

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