Drift yapıp, havaya ateş açan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Babasına ait otomobille seyir terasına gelen S.A., burada bir süre alkol aldı. S.A., zemini ıslattıktan sonra direksiyona geçip, otomobiliyle drift yaptı. S.A., daha sonra da tabancasını çekip havaya ateş etti. Bu anları bir polis memuru cep telefonuyla kaydedip, meslektaşlarına ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri ve sivil trafik radar ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, otomobil sürücüsü S.A.'yı gözaltına aldı. S.A'ya drift yapmak suçundan 6 bin 141 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şüpheli hakkında ayrıca 'Meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.