Drift yapan ve makas atan alkollü sürücüye 257 bin lira ceza

Haberin Devamı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yaptıkları kontrolde B.D. yönetimindeki otomobilin 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Uzunköprü Meslek Yüksekokulu önü, İtfaiye Işıklı Kavşağı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde drift yaparak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Otomobil, polis ekipleri tarafından Sanayi Işıklı Kavşağı’nda durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü B.D.’nin 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. B.D.’ye, ‘drift yapmak’, ‘makas atmak’, ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlamalarıyla toplam 257 bin 719 lira idari para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı. B.D.’nin ehliyetine 10 ay süreyle el konulurken, 60 gün süreyle trafikten men edilen otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

Haberin Devamı

MAKAS ATAN OTOMOBİL VE PLAKASIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DE CEZA

Polis, KGYS görüntülerinden aynı güzergahta T.M. idaresindeki otomobilin makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Otomobil, ekiplerce Sanayi Işıklı Kavşağı’nda durduruldu. Sürücü T.M.’ye ‘makas atmak’ suçundan 90 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Öte yandan polis, Mescit Mahallesi Ethemin Yolu Sokak üzerinde de T.Ö. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin tescil plakası, geçerli fenni muayene ve zorunlu trafik sigortasının olmadığını belirledi. T.Ö.’ye ‘Trafik kanunu’nun ilgili maddelerinden 36 bin 166 lira ceza kesilirken, trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çekildi.