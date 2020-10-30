Drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası

Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Çarşamba günü İ.K., kullandığı araçla drift yaptı. Polis, mobese kameralarından tespit ettiği İ.K.’nin ehliyetine trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 ay süreyle el koyup, 8 bin 200 lira para cezası uyguladı. İ.K. hakkında ayrıca yasal işlem başlatıldığı belirtildi.