MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDrift yapan sürücüden şaşırtan sözler
GeriGündem Drift yapan sürücüden şaşırtan sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 23.05.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Drift yapan sürücüden şaşırtan sözler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Drift yapan sürücüden şaşırtan sözler

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde otomobille drift yaparken yakalanan sürücüye, 16 bin 925 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, "Kuzenim savcı, abim de ben de askerim" diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken, yapılan ölçümde 2.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün alkollü araç kullanmak suçundan 2'nci kez ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece 22.30 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi 2'nci Sokak'ta otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede durdurulan 43 AD 284 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.'nin 2.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, bir süre önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenerek 2'nci kez işlem yapıldı. Polis ekiplerine "Benim abim Tunceli’de nöbet tutuyor, ben de askerim. Cumhuriyet Savcısı benim kuzenim" diyerek cezadan kurtulmaya çalışan F.B.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, drift yapma suçlarından 13 bin 775 TL idari ceza uygulandı.

Drift yapan sürücüden şaşırtan sözler

 Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü F.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 16 bin 925 TL idari ceza uygulandı. Araç emniyet otoparkına çekildi.
Drift yapan sürücüden şaşırtan sözler

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi