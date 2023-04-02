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Drift yapan sürücü 32 bin TL ceza yedi

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#İnegöl#Polis Ekipleri#Drift
Drift yapan sürücü 32 bin TL ceza yedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 04:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'drift' yapan ve polisleri görünce kaçmaya başlayan motosikletin sürücüsü, ekiplerce yapılan takip sonucu yakalandı. Sürücüye 31 bin 590 TL cezai işlem uygulandı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye görevinde iken motosikletiyle drift yapan bir sürücüyü tespit etti. Polisi gören motosikletli kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre süren takip sonucu motosikletin sürücüsünü yakaladı.

32 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücü Süleyman Ç.'ye (21) 'drift' yapmaktan 20 bin 342, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 1671, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan 436, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951, toplamda 31 bin 590 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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#İnegöl#Polis Ekipleri#Drift

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