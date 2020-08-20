Drift yapan alkollü sürücüye 17 bin 919 lira ceza

Olay, 19 Ağustos saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün drift yaptığı 60 ABT 132 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından mobese kameralarından tespit edildi. Zile Caddesi üzerinde durdurulan aracın sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi. Sürücü M.E.'ye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira ceza kesildi. Ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan da 4 bin 409 lira ceza uygulandı.

Toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulanan M.E. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.