MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDrift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza
GeriGündem Drift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Drift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Drift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza
Abone Olgoogle-news

KONYA'da, pazar yerinde otomobil ile drift yapan 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Ailesi hakkında, çocuğun sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle idari işlem yapıldı. Araç sahibine ise 2 bin 473 liralık para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan pazar yerinde, drift yapan sürücü ile aracı belirlemek için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede otomobilin plakasını ve drift yapanın 14 yaşında çocuk olduğunu belirledi. Cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle çocuğun ailesi hakkında, 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den idari işlem yapıldı. Ayrıca araç sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden 2 bin 473 lira para cezası kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle