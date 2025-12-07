Drift ve makas atan trafik maganadaları yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gereği yapıldı. hem drift, hem de makas atanlar yakalandı.

İzmir’de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücüler yakalandı.

Gereği Yapıldı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Drift atan sürücüye,

140 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz.

Ayrıca;

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan sürücüye,

90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan, makas atan sürücüler var. Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez.

Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.

“Biz Gereğini Yaparız”