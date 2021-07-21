Drift cezası: Otomobili 60 gün yok

Otomobilin plakasından yola çıkarak ulaşılan H.D. gözaltına alındı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

H.D.’ye drift yaptığı için 6 bin 700 lira ve tedbirsiz ve saygısız araç kullanmaktan 144 lira ceza kesildi. Ayrıca otomobiline 60 günlüğüne el koyuldu. H.D. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da suç duyurusunda bulunuldu.





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