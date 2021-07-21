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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Drift cezası: Otomobili 60 gün yok

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Drift cezası: Otomobili 60 gün yok

İSTANBUL Arnavutköy’deki Yunus Emre Mahallesi’nde otomobiliyle drift yaparak diğer sürücüleri tehlikeye sokan H.D.’nin görüntüleri sosyal medyaya düştükten sonra polis harekete geçti.

Otomobilin plakasından yola çıkarak ulaşılan H.D. gözaltına alındı.

Drift cezası: Otomobili 60 gün yok

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

H.D.’ye drift yaptığı için 6 bin 700 lira ve tedbirsiz ve saygısız araç kullanmaktan 144 lira ceza kesildi. Ayrıca otomobiline 60 günlüğüne el koyuldu. H.D. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da suç duyurusunda bulunuldu.

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