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Drift atmak pahalıya patladı: 99 bin lira ceza

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#Trafik Cezası#Drift Cezası#İdari Para Cezası
Drift atmak pahalıya patladı: 99 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 14:14

Mersin’in Tarsus ilçesinde drift yapan 2 otomobilin sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL cezai işlem uygulandı. 

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Mersin’in Tarsus ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplam 99 bin 753 TL cezai işlem uygulandı. Otoyol Jandarma ekipleri, Tarsus'ta 2 otomobilin dinlenme tesisinde drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı ihbarıyla çalışma başlattı.

TOPLAM 99 BİN 753 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde drift yapan 2 otomobil ile sürücüleri tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan sürücülere 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Drift yapmak' suçlarından toplam 99 bin 753 TL idari para cezası uygulandı.

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#Trafik Cezası#Drift Cezası#İdari Para Cezası

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