Draw Ne Demek? Draw Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce çoğu ülkede çok sık kullanılan bir dildir. Bu kelimelerin anlamları merak uyandırmaktadır. Draw kelimesinin ise birçok anlamı bulunur. En yaygın kullanılan anlamı ise karalamak ve çizmek kelimeleridir.

Draw Ne Demek?

İngilizcede cümle içerisinde kullanılan kelimelerin birçoğunun birden fazla anlamı bulunur. Draw kelimesinin sözlüklerde birden fazla anlamı bulunmaktadır. Draw kelimesinin anlamını öğrenip cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Draw kelimesinin sözlüklerdeki Türkçe karşılıkları şu şekildedir.

Draw kelimesinin yaygın kullanılan anlamları: Karalamak, çekmek, çizmek, çekiş, berabere biten oyun, çekme, çekiliş, çekim

Draw kelimesinin genel olarak kullanılan anlamı: Yazmak, fıçıdan çekmek, taslağını çizmek, yük çekmek, kazanmak, almak, silah çekmek, sürüklemek, keşide etmek, resim yapmak, düzenlemek, kapamak, ilgi çekmek, berabere kalmak, uzatmak, germek, çekip çıkarmak, silahına davranmak, piyangoda çekiliş, yem, nefes, ilgi çeken olay