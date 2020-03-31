Dr. Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar'ın hayatına dair bilgiler...

Yavuz Dizdar 1964 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki orta eğitimini 1982’de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini 1988’de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt’e bağlı olan Batman’da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. Dr. Yavuz Dizdar, 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.



Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994’ten bu yana sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır.