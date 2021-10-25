Dr. Rümeysa Berin Şen kimdir?

Ankara’da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba Prof. Dr. Murat Şen ve anne Yasemin Şen’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Hastanedeki nöbetinin ardından evine gitmek için yola çıkan Rümeysa Berin Şen'in kullandığı otomobil, yol kenarında duran kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şen, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.