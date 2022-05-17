Dr. Özgür Bolat, Ata Koleji velilerine eğitim verdi

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Ata Koleji, bünyesinde yer alan Yeni Nesil Eğitim Merkezi ile öğrenci, öğretmen ve velileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ata Koleji velileri için özel olarak düzenlenen ‘’Mutlu Ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’’ konulu veli ve öğretmen eğitim semineri Dr. Özgür Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bolat, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Fulbright ve Türk Eğitim Vakfı bursu ile Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladı.

2007-2008 yılı boyunca MIT Sloan School of Management'ta liderlik alanında araştırmalar yapan Dr. Özgür Bolat, şu anda kurmuş olduğu Anne Baba Okulunda ve ÖğretmeM Akademisinde eğitimler vermektedir.

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"İyi eğitim, mutlu gelecek" sloganıyla faaliyet sürdüren Ata Koleji bünyesinde düzenlenen "Mutlu Ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" konulu seminer kapsamında Dr. Özgür Bolat, veli ve öğretmenlere mutlu, özgüvenli ve başarılı çocuklar yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.