Dr. Öz'den kardeşe yeni dava

‘HESAP FORMLARI SAHTE’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına; Mehmet Öz’ün avukatı Alperen Atılgan ile davalı Nazlım Öz’ün avukatı katıldı. Mehmet Öz’ün davasına diğer kız kardeşi Seval Öz de dahil oldu. Duruşmada söz alan Mehmet Öz’ün avukatı, “Nazlım Öz’ün merhum babasıyla beraber bir bankada ortak hesabı varmış. Bu ortak hesap formlarını incelettik. Maalesef bunlar da sahte çıktı. Bununla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu dilekçesini huzurunuzda delil olarak sunuyoruz” dedi.

‘VASİYET YERİNE GETİRİLSİN’

Nazlım Öz’ün avukatı davanın reddini isterken, mahkeme, ortak hesaplarla ilgili belgelerin bankadan gelmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Mehmet Öz’ün avukatları, “Mehmet Öz’ün herhangi para-pul ya da miras derdi yok. Tek arzusu babası Mustafa Öz’ün 2008 yılındaki vasiyetinin yerine getirilmesi. Bugünkü davamız da 2008’deki vasiyetin yerine getirilmesi için açmış olduğumuz bir davadır” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara