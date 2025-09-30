Dr. Öz’den eski avukatına 40 bin $’lık dava

Haberin Devamı

ABD’de yaşayan doktor, hekim, yazar ve siyasetçi Prof. Mehmet Öz’ün babası Mustafa Öz, 2019’da vefat etti. Prof. Dr. Öz, babasının vefatının ardından kız kardeşi Nazlım Öz ile miras konusundaki hukuki anlaşmazlıkların çözümü için avukat olarak Erhan Baki S.’ye vekalet verdi. Avukat Erhan Baki S., miras payının elde edilmesine ilişkin olarak Prof. Mehmet Öz adına dava açtı.

‘PARAYI HABER VERMEDİ’

İddiaya göre, davanın yargılaması devam ederken Nazlım Öz tarafından, miras payının bir kısmına ilişkin Mehmet Öz adına avukat Erhan Baki S.’nin hesabına 2 milyon 509 bin dolar yatırıldı. Avukat Erhan Baki S., hesabına gelen ödemeye ilişkin olarak uzun bir süre Prof. Mehmet Öz’e haber vermedi. Mehmet Öz, bu paradan haberdar olunca avukat Erhan Baki S.’yi avukatlıktan azletti. Defalarca parasının iadesini istemesine rağmen avukat Erhan Baki S.’nin parayı iade etmemesi üzerine Prof. Dr. Mehmet Öz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde özetle “Şimdilik 40 bin Amerikan dolarının en yüksek faiziyle birlikte avukat Erhan Baki S.’den tahsilini talep ediyoruz. Müvekkilin uğramış olduğu zararın daha da artmaması adına avukat Erhan Baki S.’nin hesaplarına tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

‘ASIL ALACAKLI BENİM’

Davaya cevap veren avukat Erhan Baki S. ise asıl alacaklı tarafın kendisi olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Cevap dilekçesinde, “Müvekkilin, Prof. Öz’ün eski avukatı olmasından kaynaklı baktığı dava ve soruşturma dosyaları nedeniyle hak ettiği vekalet ücreti alacağı bulunmaktadır. Müvekkil, bu davalar sebebiyle masraflar yapmıştır” denildi.

Mahkeme, Prof. Mehmet Öz ile avukat Erhan Baki S. arasında başka bir mahkemede de alacak davası olduğu gerekçesiyle, birbirleriyle bağlantılı olan iki davanın birleştirilmesine karar verdi.