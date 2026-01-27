Dr. Özdemir tarih vererek uyardı: Kar geliyor! Ne zaman yağacak, İstanbul’da da etkili olacak mı?

×
Güncelleme Tarihi:

İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:16

Yılbaşında etkili olan kar yağışının ardından, gözler yeniden yurdun büyük bölümünde beklenen yeni kar ihtimaline çevrildi. Ocak ayı içinde görülen kısa süreli yağışlar sonrası birçok bölgede sisli ve puslu hava etkisini sürdürüyor. Kış koşulları devam ederken, kar yağışının yeniden ne zaman görüleceği merak ediliyor. Peki, kar ne zaman yağacak? Dr. Güven Özdemir, tarih vererek uyardı.

Uzun süredir beklenen kar yağışı, yılbaşında etkisini gösterdi. Türkiye’nin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Buzlanma ve tipi riski nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi.

Kar yağışı özellikle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yoğun hissedildi. Kıyı kesimlerde ise kar örtüsü hızlıca eridi.

Bu sistemden sonra 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ikinci bir kar sistemi etkili oldu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da mevcut karla birleşen bu sistem, batıda ise yaklaşık 24 saat içinde etkisini yitirdi.

Etkisini kaybeden kar yerini şimdilerde yer yer sisli ve puslu, kasvetli havaya bıraktı. Bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar da görülüyor. Peki, kar ne zaman tekrar yağacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hurriyet.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

‘YILBAŞINDA GÖRÜLEN KARLI SİSTEM İLE 18-19 OCAK’TA GÖRÜLEN SİSTEM BİRBİRİNDEN FARKLIYDI’

Uzman isme öncelikle ocak ayında yaşadığımız iki karlı sistemin neden kısa sürdüğünü sordum. Dr. Güven Özdemir, yılbaşı döneminde etkili olan karlı sistem ile 18-19 Ocak’ta İstanbul’da da görülen kar yağışının birbirinden farklı sistemler olduğunu belirtti.

Dr. Özdemir’e göre, yılbaşı civarında etkili olan sistem, kutuplardan gelen soğuk havanın Rusya üzerinde günlerce beslenmesi sonucu oluşan güçlü bir soğuk hava kütlesinin Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taşınmasıyla meydana geldi. 

Bu sistem Türkiye’nin batı kesimlerinde etkisini tam olarak gösteremedi. İçi Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da kar yağışı daha kalıcı olurken, Marmara Bölgesi’nin özellikle kıyı kesimlerinde yağış çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde görüldü. Bunun nedeni de kıyı bölgelerinde sıcaklıkların daha yüksek olması… Bu nedenle sistem, birkaç gün içinde etkisini kaybetti

18-19 Ocak’ta İstanbul’da da etkili olan karlı sistemin ise farklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Özdemir, bu durumun temel nedeninin kısa dalga, soğuk çekirdekli bir üst seviye alçağı olduğunu ifade etti. 

Sistemin atmosferde hızlı hareket eden, küçük ölçekli bir yapı sergilediğini aktaran uzman isim, yaklaşık 24 saat içinde etkisini kaybettiğini söyledi. Bu süreçte sürekli bir soğuk hava beslemesi olmadığını, Rusya üzerinden gelen soğuk hava takviyesinin de oldukça sınırlı kaldığını ifade etti. Buna karşın sistemin İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini artırdığını dile getirdi.

SİSLİ, RÜZGÂRSIZ VE KASVETLİ BİR HAVA HÂKİM

Dr. Güven Özdemir, İstanbul ve bazı bölgelerdeki mevcut hava durumunu da değerlendirdi. Dr. Özdemir, “Şu an İstanbul dahil bazı bölgelerde pus ve yer yer sis ile rüzgârsız, kasvetli bir hava hâkim. İç Anadolu’nun hemen hemen tamamında da bu durum söz konusu. Özellikle büyük şehirlerde sabah saatlerinde yoğun hava kirliliğine neden oluyor” dedi.

Dr. Özdemir, önümüzdeki günlerdeki hava tahminini de paylaştı: “Bu yapı devam ediyor. Özellikle bugünden itibaren… Ege ve Akdeniz’in tamamında kuvvetli yağış gözüküyor. İç kesimlerde de yağış olacaktır. Çarşamba günü ise Doğu Anadolu’da kar yağışı görülecek ve Torosların yüksek kesimlerinde de kar etkili olacak.”

İSTANBUL’DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’un hava durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Dr. Güven Özdemir, “Bugün ve yarın yağış geçişleri olacaktır. Çünkü Trakya üzerinden yağmur kütleleri geliyor” dedi.

Perşembe gününe dair değerlendirmesinde ise “Perşembe günü güneyli rüzgârlar esecek. Yani kuvvetli lodos ihtimali fazla. Sıcaklık yine 15 derece civarında olacak” ifadelerini kullandı.

Cuma gününe dair de“Cuma günü tüm yurdu kapsayacak yağmur görülecek. Cumartesi ve Pazar da yağış olacak. Pazar gününün sonlarına doğru ise özellikle yurdun iç bölgelerinde kar yağışı görülecek. Özellikle haftaya pazartesi Ege bölgesi ve Trakya hariç İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor” dedi.

ŞUBAT AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Dr. Güven Özdemir, “Aralık ayı başında Kuzey Atlantik Salınımı’nda zayıflama vardı. NAO dediğimiz bu durum, Doğu Avrupa ve Karadeniz hattında soğuk hava birikimine neden oldu. Ülkemiz bu durum kaynaklı tek ama net bir sistem aldı. Mevsime yakın bir soğuktu bu. Yani kış mevsimini ocak ayında hissetmeye başladık” dedi.

Şubat ayında ise “Şu an atmosferde genel tablo batıdan rüzgârlı bir sistem yok. Kış üretmeyen bir hava hâkim” diyen Dr. Özdemir, şöyle devam etti:

“Şubat için tamamen kapalı, kasvetli, puslu, sisli bir hava olacak diyemeyiz. Yine sürpriz bir sistem tüm görüşleri değiştirebilir. Ama mevsim normallerinde bir şubat göreceğiz gibi duruyor, kar yağışı da görülecek.”

KAR NE ZAMAN YAĞACAK, İSTANBUL’DA DA ETKİLİ OLACAK MI?

Dr. Güven Özdemir, şubat ayındaki kar yağışı ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, “İlk haftalarda kar olasılığı gözükmüyor. Şimdilik güçlü bir olasılık yok” dedi.

Ancak ayın ortasından itibaren kar sistemlerinin görülme ihtimali bulunduğunu vurgulayan Dr. Özdemir, “Şubat ayının ortalarına doğru karlı sistemin oluşma ihtimali var. 14-15 Şubat’tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimalimiz yüksek. Bu sistemin oluşma ihtimalini yüzde 50’nin üzerinde görüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sistemin ülke geneline yayılma ihtimali bulunduğunu da belirten uzman isim, “Bu kar yine ülkenin tamamına yayılabilir. İstanbul da kar yağışı alabilir. Eğer sistem Rusya üzerinden sert gelirse, kar yağışını güçlü de görebiliriz. Ama İstanbul’un büyük bir metropol olduğunu ve ısı adalarının etkili olduğunu unutmamak lazım. Bu durum kar yağışını sınırlıyor. Yine de bu yıl İstanbul, kar yağışı bakımından fena değil” diye konuştu.

Fotoğraflar: AA, iStock

