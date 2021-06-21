Dr. Oğuz Gündoğdu, Kartal’daki depremi değerlendirdi: Ne öncü ne artçı

İstanbul Üniversitesi’nden emekli jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Kartal’daki depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi’nin 4.2, AFAD’ın 3.9 olarak verdiğini belirtirken, “Bu ne öncü ne artçı diyebileceğim bir deprem. Bir deprem ile öncü deprem olmaz. Birkaç deprem olsaydı veya giderek büyüyen depremlere öncü diyebiliriz” dedi. Dr. Gündoğdu, bu depremin akıllara beklenen olası İstanbul depremini tetikleyebileceği yolunda soruları getirdiğini ifade etti.

‘YERİN SIKIŞMASI SONUCU OLUŞTU’

Dr. Oğuz Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Marmara’da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. O nedenle bu deprem bizi endişelendirirdi. Ama bu özelliğe sahip değil. Bunun Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile bir alakası yok. Orada KAF’ın herhangi bir kolu yok. Bu, 1999 depreminin kasılması ile oluşan bir deprem. Marmara’da KAF ile ilgisi olmayan bilinen faylar var. Kartal’daki yerin sıkışması sonucu enerji boşalmasından kaynaklanan bir olay. Arkası da gelmedi zaten. Biz Beylikdüzü’ndeyiz hissetmedik. Bakırköy’de, Sarıyer’de hissedilmiş. Avcılar’da zemin kötü, hissedilmiş olabilir. Marmara’daki fayların hepsi 1999 depreminde tetiklendi. Bitti bu olay. Büyük bir kırılmayı bekler haldeler. 3-4 senedir Marmara tabiatını değiştirdi. Bir sürü yerinde depremler oluyor. Silivri’de olan 5.8 büyüklüğündeki deprem var. Bunlara bir çeşit haberci deprem diyebiliriz. Kırılmayı beklediğimiz merkezin Silivri, Kumburgaz olacağını düşünüyoruz. Bu düşünceyi değiştiren bir gelişme yok. Depremi daha önceden haber vermeyi veya başka amaçlı olan GPS ölçüm çalışmaları var, onlarda bir değişiklik yok. İstanbul’un Marmara kaynaklı iki depremi var. Sonuncusu 1876’da. Bu iki depremlerden bir tanesinin doğrultusu Batı’ya Saros Körfezi’ne, diğeri Anadolu’ya doğru. Bunlar bayağı yıkıcı depremler, 1876’dan beri epey bir zaman geçti.”

ÖN İNCELEME RAPORU ÇIKTI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri de merkez üssü Kartal’da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul il sınırları içinde meydana gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun deformasyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman karada büyüklüğü 3-4’e ulaşan depremler gerçekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında verilmiş olması depremin derinliğinde büyük miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur. Depremin faylanma mekanizması hakkında bilgi verecek odak mekanizması çözümü de henüz mevcut değildir. Bu nedenle depremin hemen ardından bilimsel verilerin eksik olması detaylı yorum yapma olanağı vermemektedir” denildi.

MÜHÜRLENDİ

İstanbul Kartal’da, önceki gün saat 15.07’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Pendik Kaynarca Mahallesi, Çamdalı Sokak 28 numarada bulunan 4 katlı apartmanda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemeler sonucu binanın kullanıma elverişsiz olduğu tespit edildi. Binada oturan vatandaşlar tahliye edilirken, bina belediye ekiplerince mühürlendi ve zabıta görevlileri tarafından çevresine demir barikatlar koyuldu. Zabıta ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek önlem alırken, olası bir hırsızlık olayına karşı da nöbete başladı.

‘KİMSE KABULLENMİYOR’

Hasar gören binada 10 yıldır oturduğunu söyleyen Süleyman Koçak, “Deprem olunca eşim telefon etti ve ‘bina çatladı’ dedi. Ben de hemen belediyeyi aradım. Gelip binaya baktılar. Yaklaşık iki sene önce oturduğumuz dairenin içinde ince bir çatlak oluşmuştu. Ancak, bu depremden sonra yaklaşık 7-8 santim genişledi. Diğer dairelere sorduğumuzda, ‘dairemiz iyidir’ diyorlar. Hiç kimse kabullenmiyor. Burada 3 katta oturanlar hepimiz kiracıyız. En üst kat ev sahibine ait ancak yurtdışında yaşıyor. Eşim ve oğlum bayağı hissetmiş depremi. Büyük bir ses ve yankı yapmış. Daha önce bina sahibine çatlak olduğunu söyledim ancak ‘bir şey olmaz’ dedi” diye konuştu.

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