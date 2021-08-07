Dr. Nüket Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Dr. Nüket Eroğlu'nun biyografisi
Beyaz TV'de programa konuk olan Nüket Eroğlu yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü estetik doktoru son olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eroğlu'nun sözleri ardından bazı kullanıcılar, özür istediklerini dile getirdi. Peki, Dr. Nüket Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Dr. Nüket Eroğlu'nun biyografisi
Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında Adana'da dünyaya geldi. 49 yaşındaki Nüket Eroğlu, ilk, orta ve lise öğretimini Adana'da tamamladı.1993 yılında Ege Tıp Fakültesi'ni bitirmiş, 2000 yılında Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamladı.
Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan aldı.
Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir. Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.