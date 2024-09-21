Dr. Mehmet Kasapoğlu: Yurtlarımızdaki kapasite artışı gurur verici

Haberin Devamı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ege Üniversitesi'nde yapımı devam eden öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar'ın da katıldığı incelemelerde Dr. Mehmet Kasapoğlu, "İzmir'deki yurt kapasitemiz 2018 yılında yaklaşık 16 bindi. 2023 yılında ise bu sayı 36 bin 173'e yükseldi. 2024 yılında ise 45 bin 453 ulaşacak. Bu artış hakikaten gurur verici. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de rakamlar ortada. Popülist söylemlerle, magazinsel ifadelerle iş yapılmaz. Bizim çalışmalarımız verilerle sabittir. Bu yıl İzmir'de yurtlarımız için 6 bin 729'ü kız ve 5 bin 220'si erkek olmak üzere toplam 15 bin 315 öğrencimiz başvuru yaptı. Bugün itibariyle erkek öğrencilerden yurt sırası bekleyen arkadaşımız kalmadı. Başvuru yapan tüm erkek öğrencilerimizin yurtlara yerleşimleri gerçekleştirildi. Kızlardan ise az sayıda yedek bekleyen öğrencimiz kaldı. Onlar da hem yeni yurtlarımızın devreye girmesi hem de yapılacak yerleşim planları ile çok kısa sürede yurtlarına kavuşacaklar" dedi. Dr. Mehmet Kasapoğlu açıklamasının devamında, "Türkiye'nin yurt altyapısı öyle muazzam bir noktaya geldi ki; GSB yurtları (Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar) 50'den fazla ilimizin nüfusundan daha fazla yatak kapasitesine sahip. Böyle büyük bir yapıda yemek, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanması çok büyük bir operasyonel tecrübe gerektiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu konuda tüm yetkinliğe sahip ve süreçleri başarıyla yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ALELLERİMİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN'

Ege Üniversitesi'nde yapımı devam eden yurtlarla ilgili de bilgi veren Kasapoğlu, "Şu an inşaatı devam eden yurtlarımızla, Ege Üniversitesi'nde 6 bin olan yurt kapasitemizi 8 bin daha arttırarak 14 bine çıkartıyoruz. Evladı şehir dışında okuyan ve okuyacak ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Türkiye'nin en güvenli öğrenci barınma sistemi olan GSB yurtlarımız her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Haberin Devamı

Ege Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Necdet Budak da yaptığı açıklamada, "Sayın Mehmet Kasapoğlu bakanımız hem bakanlığı döneminde hem de şimdi milletvekilliğinde İzmir'e ve üniversitelerimize her zaman özel bir ilgi göstermiştir. Bilimi ve bilim yuvaları olan üniversiteleri önemseyen, destekleyen yaklaşımını; gerek işbirlikleriyle, gerekse de yürüttüğü projelerle her daim ortaya koymuştur. Yurtlarda gerçekleştirilen hamleler bunlardan biri. İşte yapımı tamamlanmak üzere olan ve üniversitemiz öğrencilerinin barınma imkanını daha arttıracak olan bu yurtlar, kendisinin bakanlığı zamanında başladı ve artık bitme noktasına geldi. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.