Dr. Mehmet Kasapoğlu: Engelleri birlikte aşacağız

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Rekor katılımla gerçekleşen organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek başladığı konuşmasında Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘İNANCIN TABLOSU’

“İstanbul’un kalbinde, azimle, kararlılıkla, terinin son damlasına kadar mücadele eden genç para sporcularla buluşuyor olmaktan ötürü son derece heyecanlıyız. Karşımda bir tablo var. Karşımdaki tablo kahramanların tablosu, engellere meydan okuyanların tablosu, kardeşliğin tablosu, inancın ve dayanışmanın tablosu. Burada mücadele eden sporcularımız engellerin sadece aşılmak için var olduğunu, azim ve gayretin önünde durabilecek hiçbir gücün olamayacağını bizlere en güçlü biçimde bir kere daha gösteriyor. İnsanlık olarak engelleri birlikte aşabileceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye olarak spor başta olmak üzere hayatın her alanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle tüm engelleri aşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Engellilerimizin hayatına dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak, hedeflerine giden yolun önünü açmak adına atılacak her adımın paha biçilemez olduğunu gayet iyi biliyoruz. Engellilerimizin yarınını dünden daha kolay kılmak yegâne amacımızdır. Bu güzel mücadele için ülkemizde bulunan tüm sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum.”