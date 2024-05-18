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Dr. Kasapoğlu: Türkiye hem genç hem dinamik

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Medipol Üniversitesi#Avrupa
Dr. Kasapoğlu: Türkiye hem genç hem dinamik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  ‘Gençlik, Geleceğe Bakış, İyi Oluş’ seminerinde “Türkiye genç bir ülke, rakamlarıyla genç bir ülke ama sadece rakamlarıyla değil Türk gençliği dinamizmiyle de çok genç” dedi.

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Kasapoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde özetle şunları söyledi:

“Türkiye, sayı itibari ile Avrupa’nın en genç nüfusudur ve dünyanın en genç nüfuslarından biridir. Ama bununla birlikte merhametiyle, vicdanıyla, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahiptir. Üniversitelerimizde sizlerle birlikte olmak, liselerde gençlerle beraber olmak hem şahsım adına çok önemli bir mutluluk hem de gençlik, hükümet ve devlet olarak çok ama çok önemli saydığımız, öncelik verdiğimiz bir alan. Siyaseti genç odaklı olarak gördük, hizmeti genç odaklı olarak algıladık ve tatbik ettik ve yaşam anlayışımızı da hem bireysel olarak hem takım olarak gençlerle birlikte yol yürüme anlayışıyla belirledik.”

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SPOR İYİLEŞTİREN BİRLEŞTİREN GÜÇ

Dr. Kasapoğlu, sporun insanın hayatındaki önemini de şöyle vurguladı: “Spor iyileştiren, birleştiren bir güç. O yüzden sporu hayatımızın her alanında tutmamız gerekiyor. Sporu bir boş vakit aktivitesi değil bir zaruret olarak algılamamız gerekiyor. Spor toplumları ve kültürleri birleştiriyor, farklılıkları bir araya getiriyor. Dış ilişkilerde spor artık diplomasi unsuru. O yüzden hem bir hayat tarzı olarak hem de bir çalışma alanı olarak sporu mutlaka gündeminizde tutmanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.”

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Medipol Üniversitesi#Avrupa

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