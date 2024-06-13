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Dr. Kasapoğlu: Gönlümüz Gazzelilerle

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#Mehmet Kasapoğlu#Filistin#Gazze
Dr. Kasapoğlu: Gönlümüz Gazzelilerle
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İsrail’in Filistin’deki zulmüne kimseye aldırmadan devam ettiğini belirterek, “İsrail, insanlara sıcak yemek dağıtmak için yola çıkan ve çoğu Batılı gönüllülerden oluşan World Central Kitchen ekibini bile acımadan katletti. Bu süreçte yaşanan hiçbir detayı unutmayacağız. Gönlümüz, kalbimiz ve dualarımız Gazze halkıyla, özgür Filistin devletiyle bir ve beraber olmaya devam edecek” dedi.

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Dr. Mehmet Kasapoğlu İngilizce yayın yapan Hürriyet Daily News’te, ‘World Central Kitchen ve yıkılan umutlar’ isimli bir makale kaleme aldı.

Çoğu Batılı gönüllülerden oluşan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan ve savaş, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek organizasyonları düzenleyen World Central Kitchen’in 7 üyesinin İsrail bombardımanında hayatını kaybetmesini konu alan Kasapoğlu, özetle şunları ifade etti:

HATAY’A DA GELMİŞLERDİ

“World Central Kitchen, çoğunluğu Batılı gönüllülerden oluşan ve savaş, doğal afet gibi olağanüstü zamanlarda dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek organizasyonları düzenleyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, İskenderun’da bulunan Muhyiddin İbn-i Arabi Yurdu’nda kurduğumuz ‘Gönül Mutfağında’ kısa bir süre Gençlik ve Spor Bakanlığı ekibine de yardımcı olmuşlardı. Onların da destekleriyle 17 milyon kap yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık. İşte İsrail, insanlara sıcak yemek dağıtmak için yola çıkan WCK ekibini bile acımadan katletti. Hatta hayatını kaybeden, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 7 yardım gönüllüsü arasında Hatay’da depremzedelerin yardımına koşan, birebir tanıdığımız insanlar da bulunuyordu. WCK insani yardım çalışanlarını, hayatlarını riske atarak çaresiz insanlara yardım etmek için gösterdikleri kararlılıkla hatırlayacağız.”

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#Mehmet Kasapoğlu#Filistin#Gazze

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