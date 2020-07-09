Dr. Hans Kluge kimdir? DSÖ Direktörü Dr. Hans Kluge hakkında bilgiler

Hans Kluge, 28 Kasım 1968 tarihinde Belçika’da dünyaya geldi. Kariyerine Belçika'da aile doktoru olarak başlayan Hans Kluge, dünya çapında sayısız ortamda tıbbi uygulama ve halk sağlığı konusunda 25 yıllık deneyime sahiptir. 1995’ten bu yana tüberküloz kontrol programını koordine etti ve çatışma bölgelerinde halk sağlığı hizmetleri sağladı. Moskova, Rusya Federasyonu’nda eski Sovyetler Birliği ülkeleri için bölgesel TB Danışmanı olarak devam etti. Dr Kluge, 2009 yılında DSÖ Avrupa Bölge Ofisine taşındı. Ertesi yıl sağlık sistemleri ve halk sağlığı bölümü direktörü ve tüberkülozla mücadele bölge direktörü özel temsilcisi olarak atandı. Hans Henri P. Kluge, 1 Şubat 2020'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölge direktörüdür.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Sayın Dr. Hans Kluge’nin Bakanlığımızı ziyaretinin ardından ortak basın açıklamamız. https://t.co/IPhi0BSwWF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020