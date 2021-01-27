Dr Hamit Çelik kimdir nereli?

Dr. Hamit Çelik 1980 yılında Malatya’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 2004 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Gümüşhane’de, 2006 yılında da İstanbul Beyoğlu’nda pratisyen

hekim olarak çalıştı.



Hamit Çelik 2007 – 2008 yılları arasında askerlik görevini Hakkari’de tabip asteğmen olarak tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye ihtisası yaptı. 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kardiyoloji ihtisasına başladı. 2010-2013 yılları arasında ritim bozukluğu üzerine tez çalışması yaptı. Tez konusu ve yaptığı çalışma Türkiye ve Avrupa’da ilk kez yapıldı. Ritim bozukluğu olan 43 hastaya elektro kardiyoversiyon yapıldı ve medikal tedavi düzenlendi 30 hastanın ritmi tekrar normale döndü. Geri kalan 13 hasta medikal tedavili takibe alındı. Agresif yüksek tansiyon ve yine dirençli çarpıntıları ve ritim bozukluğu, geliştirdiği medikal tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar almıştır. Dr. Hamit Çelik Bahçelievler Aile Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır