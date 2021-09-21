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Dr. Halil İbrahim Varan kimdir?

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Dr. Halil İbrahim Varan kimdir

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dr. Varan için hastane önünde tören düzenlenirken cenaze aracına sarılan eşi ve çocukları ayakta durmakta güçlük çekti, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Peki, Dr. Halil İbrahim Varan kimdir?

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İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan corona nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Varan’ın iki doz Çin aşısı yaptırdığı belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Halil İbrahim Varan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de kariyerini sürdürüyordu. Evli olan Dr. Halil İbrahim Varan, 2 çocuk babasıydı.

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