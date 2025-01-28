×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dr. Gökçin Çınar en prestijli ödülü kazandı: Havacılık tarihine geçti

Güncelleme Tarihi:

#Gökçin Çınar#Amerikan Havacılık Ve Uzay Enstitüsü#Ödül
Dr. Gökçin Çınar en prestijli ödülü kazandı: Havacılık tarihine geçti
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

Dr. Gökçin Çınar, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından, 35 yaş altına verilen en prestijli ödül olarak kabul edilen ‘Lawrence Sperry Ödülü’nü kazandı. Çınar, bu ödülü kazanan ilk Türk oldu.

Haberin Devamı

ABD’deki Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden 34 yaşındaki Dr. Gökçin Çınar, geleceğin hibrit elektrikli uçakları üzerine çalışıyor. Çınar, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Amerikan Georgia Tech’te doktorasını tamamladı. 2022’de hibrit elektrik sistemlerinin uçaklara uygulanabilmesi ve 2050 yılının uçaklarında kullanılabilecek teknolojiler konulu çalışmalarıyla NASA’dan farklı dönemlerde iki defa fon desteği aldı. FAST-Gelecek Uçakların Boyutlandırma Aracı isimli bir yazılım da geliştiren Dr. Çınar, son projesini ve başarısını şöyle anlattı:

Dr. Gökçin Çınar en prestijli ödülü kazandı: Havacılık tarihine geçti
Gökçin Çınar, havacılığın geleceğini değiştirebilecek teknolojiler ve sürdürülebilir havacılık konularındaki öncü çalışmalarıyla bu ödülü kazandı.

Haberin Devamı

PRESTİJLİ VE ÖZEL BİR ÖDÜL

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü’nün (AIAA) çeşitli ödülleri var. Bir kısmını düzenledikleri konferanslarda veriyorlar bir de ‘premier’ dedikleri daha özel ve prestijli ödül kategorileri bulunuyor. Kazandığım “Lawrence Sperry Ödülü” bunlardan biri ve 30 Nisan’da Washington’da düzenlenecek galada takdim edilecek. Ödül, 35 yaş ve altında olan, havacılık ve uzay alanına değerli bir katkıda bulunan herkese verilebiliyor.  Yani sadece mühendislere ya da havacılık alanında çalışan akademisyenlere verilmiyor.

HER YIL SADECE 1 KİŞİYE VERİLİYOR

Bu ödüle bireysel olarak başvurulamıyor. Birinin sizi bu ödüle uygun bulması ve enstitüye önermesi gerekiyor. Michigan Üniversitesi’nde daha önce birlikte çalıştığım hocam beni bu ödüle layık görerek başvuruyu yaptı. Bu ödül, uçaklardaki otopilot sistemini tasarlayan Lawrence Sperry’i onurlandırmak için 1936’dan beri neredeyse her yıl bir kişiye veriliyor. Daha önce Türkiye’den bu ödülü kimse almamıştı. Bu ödülü almamın sebebinin elektriklendirilmiş uçak sistemlerine yaptığım katkılar olduğunu düşünüyorum.”

Dr. Gökçin Çınar en prestijli ödülü kazandı: Havacılık tarihine geçti
Gökçin Çınar, hibrit elektrik sistemlerinin uçaklara uygulanabilmesi ve 2050 yılının uçaklarında kullanılabilecek teknolojiler konulu çalışmalarıyla NASA’dan iki kez fon desteği aldı.

Haberin Devamı

2050’NİN HAVA SAHASINI TASARLIYOR

‘İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’ SÖZÜ KILAVUZUM OLDU

-“Ödülü aldığımı öğrenince çok sevindim. Küçük yaşlardan beri havacılığa ve uzaya hep ilgim vardı. Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözü hep aklımdadır. O nedenle erken yaşlarda tahtadan uçak yapmakla başlayan serüvenimde buralara kadar gelmek gerçekten beni çok mutlu etti.”

Dr. Gökçin Çınar en prestijli ödülü kazandı: Havacılık tarihine geçti

GELECEKTE UÇUŞLAR DAHA UCUZ OLMALI

-Dr. Çınar, NASA tarafından geçtiğimiz kasım ayında kabul edilen bir diğer projesiyle ilgili detayları ve 2050 yılının hava sahasını şöyle anlattı: “Amacımız emisyonları azaltmak ve bunu yaparken de uçakların performansını artırmayı sağlamak. Geleceğin teknolojileriyle üretilmiş uçakların  sadece yüksek performanslı ve düşük emisyonlu değil aynı zamanda az maliyetli olması gerekiyor. Bu projede kullanacağımız enerji sistemlerinin yanı sıra heyecan verici tasarımlara da bakıyoruz. Örneğin normalde yolcu uçakları iki motorlu olur. Ancak biz 8-10 elektrik motorunun olduğu bir uçak tasarlıyoruz. Bu, uçakların güvenliği açısından da çok önemli bir gelişme olacak. Çünkü uçaklar zaten güvenlik nedeniyle şu an tek yerine çift motor taşıyor. 2050 yılında ise bu kapsamda daha verimli, güvenilir ve ucuz uçakları kullanmamız mümkün olabilecek.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökçin Çınar#Amerikan Havacılık Ve Uzay Enstitüsü#Ödül

BAKMADAN GEÇME!