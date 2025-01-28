Dr. Gökçin Çınar en prestijli ödülü kazandı: Havacılık tarihine geçti

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ABD’deki Michigan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden 34 yaşındaki Dr. Gökçin Çınar, geleceğin hibrit elektrikli uçakları üzerine çalışıyor. Çınar, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Amerikan Georgia Tech’te doktorasını tamamladı. 2022’de hibrit elektrik sistemlerinin uçaklara uygulanabilmesi ve 2050 yılının uçaklarında kullanılabilecek teknolojiler konulu çalışmalarıyla NASA’dan farklı dönemlerde iki defa fon desteği aldı. FAST-Gelecek Uçakların Boyutlandırma Aracı isimli bir yazılım da geliştiren Dr. Çınar, son projesini ve başarısını şöyle anlattı:

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PRESTİJLİ VE ÖZEL BİR ÖDÜL

“Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü’nün (AIAA) çeşitli ödülleri var. Bir kısmını düzenledikleri konferanslarda veriyorlar bir de ‘premier’ dedikleri daha özel ve prestijli ödül kategorileri bulunuyor. Kazandığım “Lawrence Sperry Ödülü” bunlardan biri ve 30 Nisan’da Washington’da düzenlenecek galada takdim edilecek. Ödül, 35 yaş ve altında olan, havacılık ve uzay alanına değerli bir katkıda bulunan herkese verilebiliyor. Yani sadece mühendislere ya da havacılık alanında çalışan akademisyenlere verilmiyor.

HER YIL SADECE 1 KİŞİYE VERİLİYOR

Bu ödüle bireysel olarak başvurulamıyor. Birinin sizi bu ödüle uygun bulması ve enstitüye önermesi gerekiyor. Michigan Üniversitesi’nde daha önce birlikte çalıştığım hocam beni bu ödüle layık görerek başvuruyu yaptı. Bu ödül, uçaklardaki otopilot sistemini tasarlayan Lawrence Sperry’i onurlandırmak için 1936’dan beri neredeyse her yıl bir kişiye veriliyor. Daha önce Türkiye’den bu ödülü kimse almamıştı. Bu ödülü almamın sebebinin elektriklendirilmiş uçak sistemlerine yaptığım katkılar olduğunu düşünüyorum.”

Gökçin Çınar, hibrit elektrik sistemlerinin uçaklara uygulanabilmesi ve 2050 yılının uçaklarında kullanılabilecek teknolojiler konulu çalışmalarıyla NASA’dan iki kez fon desteği aldı.

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2050’NİN HAVA SAHASINI TASARLIYOR

‘İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’ SÖZÜ KILAVUZUM OLDU

-“Ödülü aldığımı öğrenince çok sevindim. Küçük yaşlardan beri havacılığa ve uzaya hep ilgim vardı. Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözü hep aklımdadır. O nedenle erken yaşlarda tahtadan uçak yapmakla başlayan serüvenimde buralara kadar gelmek gerçekten beni çok mutlu etti.”

GELECEKTE UÇUŞLAR DAHA UCUZ OLMALI

-Dr. Çınar, NASA tarafından geçtiğimiz kasım ayında kabul edilen bir diğer projesiyle ilgili detayları ve 2050 yılının hava sahasını şöyle anlattı: “Amacımız emisyonları azaltmak ve bunu yaparken de uçakların performansını artırmayı sağlamak. Geleceğin teknolojileriyle üretilmiş uçakların sadece yüksek performanslı ve düşük emisyonlu değil aynı zamanda az maliyetli olması gerekiyor. Bu projede kullanacağımız enerji sistemlerinin yanı sıra heyecan verici tasarımlara da bakıyoruz. Örneğin normalde yolcu uçakları iki motorlu olur. Ancak biz 8-10 elektrik motorunun olduğu bir uçak tasarlıyoruz. Bu, uçakların güvenliği açısından da çok önemli bir gelişme olacak. Çünkü uçaklar zaten güvenlik nedeniyle şu an tek yerine çift motor taşıyor. 2050 yılında ise bu kapsamda daha verimli, güvenilir ve ucuz uçakları kullanmamız mümkün olabilecek.”