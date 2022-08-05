Dr. Boris sınıfta kaldı

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Bulgaristan polis teşkilatı bir süredir captagon üretme hazırlığı yapan bir grubu takibe almıştı. Bulgar polisinin tespitlerine göre, çete üyeleri İstanbul’daki bir grupla bağlantı kurdu ve şifreli konuşmalar yaptı. İstanbul’da irtibat kurulan kişiler Bulgar çetenin Türkiye ayağıydı. Bu bilgiye ulaşan Bulgar polisi hemen Türk polisiyle bağlantı kurdu. Bulgaristan’dan gelen 2 kişinin Silivri’de Ali Paşa Mahallesi’nde bir çiftlik evine gittiği belirlendi. Eve giren iki kişi günlerce hiç dışarı çıkmadı.

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EŞZAMANLI BASKIN

28 Temmuz’da Bulgar polisi kendi ülkelerindeki adreslere girerken, İstanbul narkotik ekipleri de aynı dakikalarda Silivri’deki çiftlik evi ile Avcılar ve Fatih’teki adreslere girdi. Giriş katta captagon imalathanesi bulunurken, 2’si Bulgaristan vatandaşı 4 kişi evin içinde yakalandı. Çiftliğin farklı bir yerinden kaçmaya çalışan iki kişiyi ise helikopterdeki polisler fark ederek meslektaşlarına bilgi verdi. Çiftlikte 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marihuana, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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SAYILI İSİMLERDEN BİRİ

Polisin imalathanede yakaladığı isimlerden ‘doktor’ lakaplı Bulgaristan vatandaşı Boris I.’nın Avrupa’daki captagon piyasasının kilit isimlerinden biri olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. Yapılan araştırmaya göre; Boris I., Avrupa’da captagon üretim formülünü bilen sayılı isimlerden biriydi. Gözaltına alındığında yanında kendi elyazısıyla captagon üretim formüllerini içeren notlar vardı. Bu yapım formülünü Türk kimyager A.T.’ye anlatıyor ve captagon üretimini öğretiyordu. Baskın Boris I.’nın A.T.’ye captagon yapımını öğretirken yapılmıştı ve üretimin ilk aşamasıydı. Bulgaristan’dan getirilen malzemelerle ilk etapta 3 milyon captagon üreterek Arap ülkelerine göndermeyi hedefliyorlardı. Boris I. hapların yapımını A.T.’ye öğrettikten sonra da Türkiye’den ayrılacaktı.

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6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 10 kişiden aralarında Boris I. ve A.T.’nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol kararıyla salıverilmişti.