Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu: Her insan bir göç, her göç bir insan

Şebnem Vitrinel moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Türkiye'de uyum alanında yürütülen çalışmalar konuşuldu. "Her insan bir göç, her göç bir insan" diyen Kadıoğlu, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı olarak yürütülen uyum faaliyetleri ve gelecek dönem planlamaları hakkında bilgiler paylaştı. "Tanısan sen de seversin" cümlesi ile sona eren programın tamamına Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.