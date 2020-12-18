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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

DP’ye katılan Enginyurt Bahçeli’ye teşekkür etti

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
DP’ye katılan Enginyurt Bahçeli’ye teşekkür etti
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MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu’nda Demokrat Parti’ye (DP) katıldığını açıkladı.

Bütçe Kanunu’nun görüşmelerinde kürsüden konuşan Cemal Enginyurt, özetle şunları söyledi: “Türk milliyetçisi ve bir bozkurt olarak üç hilali, MHP’yi canım pahasına savundum. Sayın Tayyip Erdoğan seçilsin ben seçilmesem de olur diyerek cumhur ittifakına da sahip çıktım. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye de beni 1’inci sıraya layık görerek milletvekili olmamı sağladı, kendisine çok teşekkür ediyorum, hakkını helal etsin. ‘Yeter, söz milletindir’, diyerek 73 yıl önce siyasi olarak Türkiye’de parti olarak demokraside büyük katkısı olan DP’ye geçmeye karar verdim.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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