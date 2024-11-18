DP kongresinde aday kavgası

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“Türkiye’nin sağduyu hareketi-Söz yeniden milletin” sloganıyla yapılan kongrede Genel Başkan Gültekin Uysal’ın karşısında Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy da adaylığını açıkladı. Ancak bazı delegelerin imzalarını geri çektiği bazı imzaların da geçersiz sayıldığı gerekçesiyle Aksoy’un adaylığı kabul edilmedi.



UYSAL SEÇİLDİ



Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi, 13 oy ise geçersiz sayıldı. Uysal, “Birlikteliğimizi koruduğumuz müddetçe hiç kimsenin size, bize bir şey yapma şansı yok. O nedenle birlikteliğimiz daim olsun diyorum” dedi. DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Halk TV’de katıldığı programda, Cemal Enginyurt ile beraber partilerinden istifa edeceklerini açıkladı.