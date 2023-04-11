DP İl Başkanı Beydili: Karaman'da CHP adaylarını desteklemeyeceğiz

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DP İl Başkanı Emir Musa Beydilli, Karaman Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantı da seçimlerde CHP milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Musa Beydilli, şunları söyledi:

''Demokrat Parti, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Millet İttifakı'ndaki kurucu 4 partiden birisidir. Fakat 1,5 yıl içerisinde Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yanında dimdik durmuştur. Bu dik duruşun karşılığı bize azimet olmuştur. Bizim partimizin geçmişini ve kökünü görmezden gelerek operasyon çekilerek, tabela partisi olan, seçime girmeyen, seçimde halkın terazisinde tartılmayan partilere listeler yapılmış. Bu listelere baktığımız zaman Demokrat Parti'ye 3, Deva Partisine 25, Saadet Partisine 24, Gelecek Partisine 19 kontenjan verilmiş. Bize 3 tane verilmiş. Biz bunu kabul edemeyiz. Kurumsal kimliğimize, partimize hiçbir zaman hiçbir yerde laf söyletmeyiz ve onurunu ayaklar altına aldırmayız.

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Biz bununla ilgili altını çizerek söylüyorum, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla görüşerek Karaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceğiz. CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz” dedi.