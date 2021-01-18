DHA
Son Güncelleme:
DP Genel Başkanı Uysal, koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın koronavirüs aşısı olduğunu belirterek, aşı kampanyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle