Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - 15-19 Haziran Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda'da bu haftanın elenen ve birinci olan ismi kısa bir süre sonra belli olacak. Her hafta bir kişinin elenip bir kişinin de birinci olduğu Doya Doya Moda'da bu hafta yarışmacılar, haftanın her günü farklı bir konseptle mücadele etmişti. Finalin konsepti ise bu hafta jüri üyelerini canlandırma oldu. Yedi yarışmacı hem tavırları hem de kostümleriyle Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever'e benzemeye çalışacak.

15-18 Haziran Doya Doya Moda puan durumu

DOYA DOYA MODA 18 HAZİRAN PUAN DURUMU

EMEL 16

HANZADE 20

GAMZE 9

SU 9

BÜŞRA 14

SÜNDÜZ 20

BETÜL 19

DOYA DOYA MODA 17 HAZİRAN PUAN DURUMU

EMEL 6

HANZADE 11

GAMZE 10

SU 19

BÜŞRA 5

SÜNDÜZ 17

BETÜL 19

DOYA DOYA MODA 16 HAZİRAN PUAN DURUMU

EMEL 15

HANZADE 19

GAMZE 5

SU 5

BÜŞRA 5

SÜNDÜZ 8

BETÜL 13

DOYA DOYA MODA 15 HAZİRAN PUAN DURUMU

EMEL 13

HANZADE 19

GAMZE 5

SU 5

BÜŞRA 6

SÜNDÜZ 19

BETÜL11

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da geçen haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Hanzade ve Zeynep oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini ikisi olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararı değiştiren jüri üyeleri Hanzade bir şans daha verdi ve bu haftanın elenen ismi Zeynep oldu.