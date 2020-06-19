Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - 15-19 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
İlk sezonu geride bırakmaya hazırlanan Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geldi çattı. Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu kısa bir süre sonra yanıt bulacak. Cuma günü 10 puan üzerinden değerlendirilecek olan Doya Doya Moda yarışmacıları hem kolye mücadelesi verecek hem de yarışmada bir hafta daha kalmaya çalışacak. Yedi büyük beden yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da bu hafta konsept jüri üyeleri olarak belirlenmişti. İşte 15-19 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
Doya Doya Moda'da bu haftanın elenen ve birinci olan ismi kısa bir süre sonra belli olacak. Her hafta bir kişinin elenip bir kişinin de birinci olduğu Doya Doya Moda'da bu hafta yarışmacılar, haftanın her günü farklı bir konseptle mücadele etmişti. Finalin konsepti ise bu hafta jüri üyelerini canlandırma oldu. Yedi yarışmacı hem tavırları hem de kostümleriyle Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever'e benzemeye çalışacak.
15-18 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
DOYA DOYA MODA 18 HAZİRAN PUAN DURUMU
EMEL 16
HANZADE 20
GAMZE 9
SU 9
BÜŞRA 14
SÜNDÜZ 20
BETÜL 19
DOYA DOYA MODA 17 HAZİRAN PUAN DURUMU
EMEL 6
HANZADE 11
GAMZE 10
SU 19
BÜŞRA 5
SÜNDÜZ 17
BETÜL 19
DOYA DOYA MODA 16 HAZİRAN PUAN DURUMU
EMEL 15
HANZADE 19
GAMZE 5
SU 5
BÜŞRA 5
SÜNDÜZ 8
BETÜL 13
DOYA DOYA MODA 15 HAZİRAN PUAN DURUMU
EMEL 13
HANZADE 19
GAMZE 5
SU 5
BÜŞRA 6
SÜNDÜZ 19
BETÜL11
DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da geçen haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Hanzade ve Zeynep oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini ikisi olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararı değiştiren jüri üyeleri Hanzade bir şans daha verdi ve bu haftanın elenen ismi Zeynep oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle