Doya Doya Moda Erhan Saffar kimdir nereli kaç yaşında? Hayatı zorluklarla geçti

Erhan Saffar, Doya Doya Moda yarışmasında fiziği, duruşu ve ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Hayatı boyunca pek çok zorluklarla karşılaşması ve vücudunun pek çok yerinin kırılmasına rağmen hayatta kalmaya gayret göstermiştir. Uğurkan Erez'in de defilelerinde yer almıştır. Giyim markalarında modellik yapan Erhan Saffar, Ayşegül ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmiştir. Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week de yer almıştır. Pırlantacılık sektöründen gelmektedir, Kapalıçarşı'da çalışmaktadır. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara vermiştir. 30 yaşındadır. Yarışmaya ilk katıldığı bölümde ''12 tane ameliyat geçirdim, zor oldu ama pes etmedim. Burcum Balık'tır.'' dedi.