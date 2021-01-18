Doya Doya Moda Erhan Saffar kimdir nereli kaç yaşında? Hayatı zorluklarla geçti
Doya Doya Moda Erhan son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Yarışmada stili ve diyalogları ile öne çıkan Erhan Saffar, mankenlik ve modellik geçmişine sahiptir. Her hafta farklı yarışmacılarla podyuma çıkan Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in yönlendirdiği mankenlerdendir. İşte, Doya Doya Moda Erhan Saffar hakkında bazı bilgiler
Erhan Saffar, Doya Doya Moda yarışmasında fiziği, duruşu ve ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Hayatı boyunca pek çok zorluklarla karşılaşması ve vücudunun pek çok yerinin kırılmasına rağmen hayatta kalmaya gayret göstermiştir. Uğurkan Erez'in de defilelerinde yer almıştır. Giyim markalarında modellik yapan Erhan Saffar, Ayşegül ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmiştir. Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week de yer almıştır. Pırlantacılık sektöründen gelmektedir, Kapalıçarşı'da çalışmaktadır. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara vermiştir. 30 yaşındadır. Yarışmaya ilk katıldığı bölümde ''12 tane ameliyat geçirdim, zor oldu ama pes etmedim. Burcum Balık'tır.'' dedi.
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